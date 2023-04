Festa della Liberazione, tutto pronto a Savona: tra fiaccolata, commemorazione e il "25 Aprile R-Esiste" sul Priamar

La tradizionale fiaccolata del 24 sera con i cortei per le vie della città, la deposizione delle corone di alloro nei luoghi simbolo e la giornata del 25 al Priamar organizzata dal Comitato Provinciale Anpi Savona con attività e musica in collaborazione con il Raindogs.



È un calendario ricco quello che celebra il 78esimo anniversario della Liberazione, a partire da oggi, 21 aprile, con la deposizione delle corone di alloro (al deposito F.S. e al Forte Madonna degli Angeli) e che è stato presentato dagli assessori Nicoletta Negro e Maria Gabriella Branca e i componenti del Comitato Cittadino per la Resistenza Antifascista.



Il 24 aprile, invece, i tradizionali cortei con fiaccolate (organizzati dalle sezioni Anpi, FIVL, ARCI e dalle SMS) convergono verso piazza dei Martiri della Libertà accompagnati dalla banda Forzano dove alle 21 dopo la deposizione della corona di alloro al Monumento della Resistenza è in programma l'intervento del sindaco Marco Russo e l'orazione ufficiale di Jacopo Marchisio.



Le celebrazioni ufficiali terminano il 25 aprile alle ore 11.30 in piazza Mameli, dopo l'appuntamento ore 10 al cimitero dì Zinola (tutti i dettagli sul sito www.comune.savona.it).



Per quanto riguarda il programma 2023 del "25 Aprile (R)Esiste" alla Fortezza del Priamar organizzato dal Comitato Provinciale Anpi Savona a partire dalle 11 del mattino, si tratta di un'edizione più ricca di quella dello scorso anno con attività multidisciplinari adatte a ogni età. Il tema di quest'anno è la Costituzione (lo scorso anno era la Pace).



La giornata si articola in una serie di attività che occuperanno tutte le aree del Priamar.



"Quest'anno si torna di nuovo sul Priamar con un programma intenso, bel riscontro sulla musica sul serale" ha detto l'assessore alla cultura Nicoletta Negro



"Con questo lavoro del Comitato, la ripresa dell'attività e la ricostituzione, siamo riusciti ad organizzare molti eventi, abbiamo avuto un programma ricco grazie alle organizzazioni sindacali, Anpi, Isrec. Siamo davvero molto contenti di questa collaborazione" ha continuato l'assessore Maria Gabriella Branca.



"Per fortuna non abbiamo più il problema di Via San Lorenzo perchè Casapound ha chiuso la sua sede e il corteo del 24 aprile si concluderà in Piazza Martiri - ha specificato Renato Zunino, presidente dell'Anpi provinciale - Il 25 aprile sul Priamar partirà alle 11 e non alle 14 come lo scorso anno. Abbiamo dovuto affrontare il problema della chiusura del bar e quindi partiremo al mattino".



"A maggior ragione quest'anno il 25 aprile ha una valenza maggiore. Chi non vuole parlare di Resistenza recide le radici della Repubblica. Dire che il 25 Aprile è solo per una parte è profondamente sbagliato. C'è chi non riesce neanche a dire la parola Resistenza" ha detto Mauro Righello, presidente dell'Isrec Savona-Imperia.



"Penso sia opportuno sottolineare la capacità dell'amministrazione comunale e l'importanza da una parte di aver rinvigorito il Comitato e dall'altra organizzato le tante iniziative - conclude Andrea Pasa, segretario generale della Cgil Savona - ci interessa come organizzazioni sindacali mantenere questo filo rosso tra il 25 aprile e il Primo Maggio. Siamo un unicuum in tutta Italia sull'organizzazione insieme delle due iniziative".



Il programma al Priamar



- Palazzo del Commissario e cappella sconsacrata, dalle 11 alle 24. Mostre e proiezioni sui temi e valori della Resistenza, delle resistenze, della Costituzione organizzate da ANED Savona-Imperia e ISREC provinciale e una mostra organizzata da Anpi e dalla Associazione Culturale Traumfabrik con la presenza di 15 illustratori sul tema della Costituzione Italiana.



- piazza della cittadella, dalle 11 a cura del collettivo giovanile MATASSA. Musica di band locali, reading con commento musicale, sketch teatrale, attività laboratoriali sul tema della Costituzione e pranzo al sacco. Sempre dalle 11 stand espositivi delle Associazioni partecipanti tra cui ANPI (sezioni territoriali), MFE, Cgil, EMERGENCY, LIBERA, ARCI, Villapiana Antifascista, AUSER, URAR, SUNIA, CONFABITARE, LEGAMBIENTE, 'Librerie Coo ONELOVE. Stand di cibi e bevande.

- Colonnato del Piazzale del Maschio, dalle 11. Stand e Gazebo per la somministrazione di cibi e bevande

- Baluardo di Santa Caterina. Animazione per bambini a cura di AUSER "gioca, leggi, ascolta e racconta storie fantastiche" e CIRCOINCERTO Laboratorio di Circo (giocoleria, equilibrismo, acrobatica aerea, trampoliere itinerante).

- Piazzale del Maschio. Musica a partire dalle 18.30 a mezzanotte eseguita da diverse sarà in diretta sulla sua web radio. band e gruppi musicali sia locali che internazionali. Radio Jasper presenterà la serata dal palco: - 18.30 Cheikh Sadibou Fall & Claudio Bellato; - 19.00 Mangiatutto Plays Avec Mgz (band locale); - 21.00 That Gold Street Sound; - 22.30 Sick Tamburo.