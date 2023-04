Borghetto S. Spirito, semafori "intelligenti" per una città sempre più al passo coi tempi

Prosegue il percorso, voluto dall’amministrazione Canepa in collaborazione con il Comandante Enrico Tabó, di evoluzione tecnologica degli strumenti in dotazione alla Polizia Locale di Borghetto Santo Spirito.

Oltre a puntare su veicoli green con due mezzi ibridi in dotazione e aver adottato un moderno sistema di comunicazione radio che consente la geolocalizzazione sia dei mezzi che degli agenti in servizio esterno, vi è stata l’implementazione degli impianti di videosorveglianza e lettura targhe, la realizzazione di una moderna Centrale Operativa costantemente a disposizione di tutte le Forze dell’Ordine e la realizzazione di una rete di trasmissione dati in fibra ottica che collega vari punti del paese oltre ai due plessi comunali.

Inoltre, da qualche giorno è entrato in funzione anche un nuovo sistema di controllo degli impianti semaforici che tramite una interfaccia web possono essere gestiti da remoto.

L'incrocio dei dati sui flussi veicolari estrapolati in tempo reale dal sistema di monitoraggio del traffico in dotazione nel software di lettura targhe e la visione in diretta degli incroci a mezzo del sistema di videosorveglianza, permetteranno alla Polizia Locale di accendere, spegnere e gestire i tempi delle fasi semaforiche direttamente dalla centrale operativa.

“Questo nuovo sistema con semafori cosiddetti 'intelligenti' - dichiara il sindaco Giancarlo Canepa - consente di intervenire con tempestività in caso di traffico intenso per ridurre i tempi di attesa o addirittura mettere temporaneamente in lampeggio gli impianti semaforici nei casi più gravi, così come avvenuto all’inizio di questo ponte festivo quando alcune problematiche avvenute sulla rete autostradale hanno causato riversamenti abnormi di veicoli sulla rete stradale comunale. Un ulteriore passo avanti mirato a migliorare sempre più i servizi che vengono offerti per rendere Borghetto un paese smart e al passo con i tempi”.