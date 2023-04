Ospedali di Albenga, Pietra e Savona, 10 persone a rischio lavoro, i sindacati: “Non permetteremo che vengano messi in discussione”

“Con profonda indignazione e rammarico, segnaliamo questa drammatica situazione che colpisce 10 famiglie: gli Ospedali di Albenga, Pietra Ligure e Savona sono interessati da una gara di appalto per la gestione dei parcheggi, nella quale non è stata inserita la clausola sociale che garantirebbe la continuità occupazionale per le persone già ad oggi impiegate in quel servizio con la S.C.T. Srl, non tenendo così in considerazione le preoccupazioni delle Lavoratrici e dei Lavoratori”. Ad affermarlo in una nota stampa le segreterie territoriali Filcams-Cgil Savona, Fisascat Cisl Imperia Savona e UILTuCS Liguria struttura di Savona.

“Troviamo sconcertante la che la Direzione Asl2 Savonese, appigliandosi ad una interpretazione tecnica, non si ponga minimamente il problema delle possibili conseguenze negative che avrà tale decisione sul personale che attualmente effettua il servizio. Segnaliamo inoltre che, nonostante la richiesta di attivazione un tavolo congiunto di confronto con la Regione Liguria – proseguono -, su tale tematica di natura sociale e occupazionale, visto i licenziamenti che ne deriveranno portando in una situazione di forte disagio ben 10 famiglie, al momento l’unica risposta ricevuta è un silenzio fragoroso”.

“Ci auguriamo che vi sia una inversione di tendenza da parte della Regione Liguria e della direzione della Asl 2 Savonese facendo presente che, come organizzazioni sindacali non permetteremo che vengano messi in discussione 10 posti di lavoro nell’assoluto silenzio e con il disinteresse delle Istituzioni”, concludono Tiglio, Vento e Larocca Conoscente Filcams-Cgil, Fisascat Cisl e UILTuCS Liguria.