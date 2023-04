Pietra Ligure, in funzione dal 2 maggio il nuovo autovelox sull’Aurelia

A partire da martedì 2 maggio, sarà pienamente operativo il dispositivo di rilevamento della velocità in postazione permanente automatizzata (autovelox) a Pietra Ligure, posizionato sulla S.S. Aurelia di levante, all’altezza del passaggio a livello di Viale Europa, in prossimità dell’inizio del centro abitato.

“Come da Decreto Prefettizio rilasciato a seguito dell’elevato numero di incidenti stradali rilevati negli ultimi anni, abbiamo provveduto ad installare il misuratore di velocità e relativa cartellonistica nel tratto di Aurelia di levante, corrispondente all’inizio del cento abitato del Comune di Pietra Ligure - dichiarano dall’Amministrazione comunale – Dopo i quaranta giorni di rilevamento dei dati e di verifica del corretto funzionamento dell’apparato, da martedì 2 maggio l’autovelox sarà pienamente operativo e funzionante e si procederà con il sanzionamento per chi supera il limite di velocità consentito di 50 km all’ora. L’area in questione è densamente abitata e molto frequentata sia dai residenti che dai turisti che, da anni, lamentano una situazione di pericolosità dovuta alla velocità sostenuta dei veicoli in transito e, nonostante la presenza di ben 6 attraversamenti pedonali, il numero degli incidenti è veramente alto e, purtroppo, anche con esiti mortali o di lesioni gravi”, concludono dall’amministrazione comunale.