Sui go-kart per imparare i segnali stradali: lezione dinamica per gli studenti delle "Paccini" di Albenga

Continuano le attività formative disposte dall’ufficio educazione alla legalità della polizia locale di Albenga. Oggi, mercoledì 26 aprile, si è svolta una lezione dinamica con i bambini delle elementari delle classi IV delle scuole Paccini.

I giovani studenti, grazie alla collaborazione di Roberto Arnaldi che ha messo a disposizione la pista di go kart a Polo 90, hanno potuto fare una prova pratica di guida, imparando a riconoscere e rispettare la segnaletica orizzontale e verticale.

Afferma l’assessore alla polizia locale Mauro Vannucci: "La polizia Locale di Albenga ed in particolare l'Ufficio Educazione alla Legalità guidato dall’Ispettore Gianluca Dagnino, riesce a calibrare e studiare le varie attività considerando il pubblico al quale si rivolge. Ecco che, se per gli studenti delle superiori sono stati organizzati convegni con la partecipazione anche dei medici dell’Unità Spinale Unipolare di Santa Corona, con i bambini delle elementari le lezioni prevedono un aspetto giocoso e divertente in modo da trasmettere loro messaggi più efficaci".

"Sensibilizzare i giovani e giovanissimi è importantissimo, perché è proprio attraverso di loro che questi “insegnamenti” possono arrivare nelle famiglie. Per questo motivo, questa mattina ho invitato tutti i bambini a fare un gioco con i propri genitori e metterli alla prova per vedere se ricordano e rispettano sempre i segnali stradali. Ringrazio gli agenti dell’ufficio educazione alla legalità per il prezioso lavoro che stanno portando avanti, Roberto Arnaldi che ha messo a disposizione la pista di go kart e tutti coloro che collaborano e si mettono a disposizione per questi progetti", conclude l'assessore Vannucci.