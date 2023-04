Spotorno, capriolo sbranato sui sentieri del primo entroterra. Cittadini preoccupati: è opera dei lupi?

Era una tranquilla passeggiata nei boschi del primo entroterra di Spotorno, improvvisamente si è trasformata in un incontro macabro.

Questo quanto avvenuto nel pomeriggio di domenica scorsa, 23 aprile, a un cittadino spotornese, che passeggiando con il suo cane su alcune vie che dal paese raggiungono velocemente il prima entroterra si è imbattuto in una scena che non pensava di trovare a pochi passi dalle case.

Si trovava sulle alture di via Laiolo quando il suo cane si è messo a ringhiare e, dopo una curva, ancora col sangue non rappreso, un capriolo dilaniato, senza il ventre e con un altro lembo di carni un poco più in là.

Lo spavento è stato forte, l'uomo è così tornato indietro per avvisare alcune persone che si trovavano sulla stessa strada ma più indietro di modificare i loro piani. Poco dopo, al suo cane si sono rizzati i peli e dalla boscaglia ha sentito il movimento di più di un animale.