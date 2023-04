Albenga piange Anna Contangelo, il sindaco Tomatis: "Un grave lutto per la nostra comunità"

Albenga in lutto per la prematura scomparsa di Anna Contangelo, di soli 56 anni, moglie di Agostino Sommariva, titolare insieme ai figli Alice e Gabriele del Frantoio Sommariva.

La famiglia, secondo le disposizioni lasciate dalla defunta Anna, non procederà con funerali pubblici, ma farà un saluto senza persone venerdì 28 aprile alle 15 presso la cappella privata e chiede il rispetto del dolore per la grave perdita e del silenzio in cui si è chiusa in queste ore.

Anna Contangelo lascia il marito Agostino e i figli Alice e Gabriele.

"Esprimo a nome di tutta l'amministrazione le più sentite condoglianze per la prematura scomparsa di Anna Contangelo, moglie di Agostino Sommariva". Questo il cordoglio del sindaco di Albenga Riccardo Tomatis che aggiunge: "Un grave lutto che ha colpito tutta la nostra comunità. In questo momento di dolore, ci stringiamo intorno alla famiglia rispettando la loro richiesta di riservatezza e silenzio", conclude il primo cittadino.