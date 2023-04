Albenga, tassa sui rifiuti: nessun aumento nel 2023, Pelosi: "Risultato importantissimo, in un momento così complicato"

Albenga non aumenterà la Tari per l’anno 2023. “Questo è un risultato importantissimo – spiega l’assessore al bilancio Silvia Pelosi

In un momento complicato come quello che stiamo vivendo a causa dell’aumento dell’inflazione e dei costi in generale, abbiamo temuto di dover disporre un aumento della tariffa della TARI. Fortunatamente, grazie ad un intervento politico e alla collaborazione degli uffici siamo riusciti ad evitare tale provvedimento con grande beneficio per i cittadini e le imprese”.

“Ricordo – continua l’assessore Pelosi – che la TARI è una tassa che deve ripagare in toto il servizio, la tariffa è stabilità sulla base di parametri decisi da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) i quali tengono conto di diversi fattori. Colgo l’occasione per sottolineare che anche attraverso l’impegno dei cittadini nella differenziazione dei rifiuti il nostro obiettivo è quello non solo di non aumentare la tariffa, ma addirittura di diminuirla. Effettuando la raccolta nella maniera corretta, infatti, sarà possibile diminuire i conferimenti in discarica e, conseguentemente la tariffa della TARI.”