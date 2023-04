Varazze, l'opposizione abbandona per protesta il Consiglio comunale

"Purtroppo questa sera l'opposizione intera, suo malgrado, ha dovuto abbandonare il consiglio comunale per una grave mancanza di rispetto del ruolo dell'opposizione e dei suoi diritti".

Questa la posizione prese dai consiglieri Antonio Ghigliazza, Paola Busso, Robi Fazio, Giacomo Robello, Gianantonio Cerruti, Claudia Callandrone e Daniele De Felice.

"A seguito dell'osservazione da parte di noi consiglieri di opposizione di non aver ricevuto, come da prassi consolidata, la convocazione della conferenza capigruppo, il segretario comunale ha sbandierato il regolamento dicendo che ciò non è previsto".

"Durante la discussione siamo quindi stati accusati di non rispettare il lavoro degli uffici comunali. A questo punto abbiamo ritenuto di manifestare la mancanza di tutela e di equità di trattamento dei consiglieri di opposizione con un gesto

importante", proseguono.

"All'accusa di sovraccaricare gli uffici in maniera eccessiva abbiamo replicato fortemente che così non è; le nostre annotazioni, spesso pungenti, sono sempre state di carattere politico e amministrativo e mai inerenti al lavoro dei dipendenti che apprezziamo senza riserve".

"Sempre più preoccupati per la gestione dei consigli comunali di Varazze, auspichiamo che il nostro gesto possa riportare a comportamenti più equilibrati e rispettosi dei diversi ruoli istituzionali", concludono i consiglieri di opposizione.