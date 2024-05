Albenga, si azzuffano in viale Pontelungo: un giovane in codice giallo al Santa Corona

Intervento dei sanitari e dei carabinieri quest'oggi (21 maggio, ndr) intorno alle 13.45 ad Albenga, in viale Pontelungo, dove a seguito di una lite sfociata in zuffa un giovane sulla ventina è stato ferito e trasportato in pronto soccorso.

Sull'accaduto stanno cercando di fare luce i militari dell'Arma, in particolare per cercare di capire le cause scatenanti (pare futili motivi) mentre i militi della Croce Bianca ingauna hanno trasportato il ventenne, colpito pare nella parte alta del corpo, al Santa Corona di Pietra Ligure non in gravi condizioni.