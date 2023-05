Starfilm Liguria, cast nel savonese per un importante film: si cercano due giovanissimi

Starfilm Liguria, la nota associazione di casting del savonese, ricerca per un lungometraggio che sarà girato nella provincia di Savona un bambino ed una bambina di età compresa tra i 10 ed i 14 anni.

Il regista del lungometraggio sarà Beniamino Catena, uno dei dei registi italiani più popolari degli ultimi dieci anni grazie anche ai lavori televisivi da lui realizzati, come ad esempio Rosy Abbate, Squadra Antimafia, Doc, Ad un passo dal Cielo.

La convocazione al casting è prevista per sabato 6 maggio dalle ore 10 alle 18 presso la sede di Starfilm Liguria sita in Corso Vittorio Veneto 31 a Savona, e per i candidati sarà necessario presentarsi muniti di fotocopia della carta d'identità del minore.