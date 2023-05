Trovato con 15 grammi di hashish, famiglia di carabinieri fuori servizio arresta pusher alla stazione di Alessandria

Spacciatore arrestato da tre carabinieri fuori servizio: papà, figlia e fidanzato di lei. L'episodio è accaduto nei pressi della stazione ferroviaria di Alessandria.

A fermare il pusher, un uomo di nazionalità nordafricana, trovato in possesso di 15 grammi di hashish, sono stati il comandante del nucleo operativo di Alessandria, il capitano Pierluigi Stendardo, molto conosciuto nel savonese per aver operato nel comando provinciale e a Varazze, aiutato dalla figlia 22enne, in servizio presso la stazione di Ozzano Monferrato e dal fidanzato di lei, militare dell'Arma a Valenza.

I tre carabinieri sono intervenuti dopo aver notato dei movimenti sospetti. Il nordafricano, tratto in manette in flagranza di reato con l'accusa di spaccio, è stato condannato per direttissima a quattro mesi di reclusione.