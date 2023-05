Ancora riparazioni alla condotta Roya 1: possibili disservizi in frazione Rollo ad Andora

Saranno eseguiti nelle giornate del 9 e 10 maggio alcuni interventi di riparazione sulla condotta Roya 1, in via Silvio Novaro a Imperia, e via Torino a Diano Marina.

L'inizio degli interventi è previsto per le 8 di martedì 9 maggio e si protrarranno anche nella successiva giornata di mercoledì 10 maggio.

"In ragione della posizione della condotta e delle caratteristiche della stessa, risulta impossibile, a priori, stabilire se tali operazioni renderanno o meno necessaria la chiusura della condotta. Conseguentemente – fa sapere Rivieracqua -, non si può escludere il verificarsi della sospensione idrica nelle zone e Comuni che seguono: Diano Marina, Diano San Pietro, Diano Castello, San Bartolomeo al Mare, Cervo e Andora (limitatamente alla frazione Rollo)".

Al termine dei lavori, come sempre, potranno verificarsi fenomeni oplaescenza dell'acqua erogata che, progressivamente, tenderanno a scomparire.