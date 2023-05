L'assemblea provinciale UNPLI Pro Loco savonesi approva il nuovo statuto e il bilancio 2023

Sono stati ben 23 presidenti e i rappresentanti del Consiglio Provinciale UNPLI (Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia), insieme al segretario regionale Ivano Tagliavacche e al consigliere nazionale Enrico Mendace, i protagonisti dell'assemblea provinciale delle Pro Loco savonesi, tenutasi lo scorso sabato 6 maggio nel salone della sede della Pro Loco di Gorra e Olle APS.

Dopo il saluto del Commissario UNPLI Ignazio Di Giovanna, collegatosi telematicamente, è toccato al vice sindaco di Finale Andrea Guzzi, accompagnato dall'assessore Marilena Rosa, fare gli onori di casa ringraziando le associazioni intervenute e mettendo in risalto l'utilità della collaborazione tra queste e i propri comuni di appartenenza.

I lavori relativi alla parte istituzionale hanno quindi portato all'approvazione del nuovo statuto e del regolamento dell'UNPLI della provincia savonese, reso conforme alle più recenti direttive del Terzo Settore. L'assemblea ha poi approvato il Bilancio Consuntivo 2023 e, dopo un breve coffee break, si è ripreso coi lavori relativi alla parte operativa e gestionale delle associazioni.

Approfittando poi della presenza della dottoressa Graziella Guatelli, presidente dei sindaci revisori dei conti nazionali UNPLI, e dell'esperto segretario regionale, sono stati chiariti tutti i dubbi sorti in merito alla nuova legislazione del Terzo Settore.

Di seguito è stato approvato il programma relativo alla giornata nazionale della "Festa della Musica" che si svolgerà il 21 giugno e per la quale, grazie alla collaborazione del comune di Finale e delle associazioni musicali del finalese, si terrà una serata ad ingresso libero all'auditorium "Don Franco Destefanis" di Finalborgo.

Per il 9 luglio è stata invece confermata la "Giornata nazionale delle Pro Loco", tesa a promuovere il territorio e ben 11 delle Pro Loco della nostra Provincia hanno già dato la loro adesione. In tale contesto, il dottor Mendace, presidente del consorzio delle Pro Loco Genovesi, ha garantito la presenza alla festa di una decina di associazioni del suo consorzio presentando quindi la terza edizione della "Staffetta della Rinascita".

Si tratta di una manifestazione tesa a unire i popoli e a portare l'attenzione su importanti eventi. Quest'anno sarà all'insegna della pace e della lotta al tumore: partiranno delle staffette da 6 diverse nazioni di 3 continenti (Europa, Africa, Australia) e ognuna porterà la bandiera della nazione di partenza, avendo tutti come punto di arrivo Genova che li attenderà con le sue Pro Loco.

"Grazie all'interessamento del vice sindaco Guzzi - spiega il presidente della Pro Loco di Gorra e Olle Emilio Bolla - Finale Ligure sarà inserita tra le tappe della staffetta, che partirà dalla Francia, organizzando un comitato di ricevimento per il pomeriggio del 30 settembre prossimo. Da questo momento partono quindi ufficialmente i preparativi per queste tre importanti manifestazioni , che saranno argomento di visibilità per il nostro territorio" chiosa Bolla.