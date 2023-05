Palloncini in cielo e applausi scroscianti: l'omaggio ad Andrea sul luogo dell'incidente (VIDEO)

Un corteo di scooter e auto e il suono dei clacson per farsi sentire. Dopo il funerale nella basilica di San Nicolò a Pietra Ligure, gli amici di Andrea Mileto hanno omaggiato l'amico prematuramente scomparso partendo da piazzale Geddo, attraversando compatti la via Aurelia e raggiungendo il luogo dell'incidente in cui ha perso la vita il 17enne.

Proprio lì, poco dopo la galleria della Caprazoppa sul rettilineo in prossimità del confine tra Finale e Borgio, assieme al papà Antonino e al fratello gemello Davide sono stati liberati in cielo diversi palloncini: un momento di grande emozione accolto da applausi scroscianti.

Poi via di nuovo verso Loano, verso quei luoghi attraversati tante volte insieme a "Mile".