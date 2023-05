Loano, sarà Luisa Carrera la nuova presidente dell'Unitre nel prossimo triennio

Giovedì 4 maggio si sono tenute, presso la sede Unitre di Loano, le elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo e la nomina del nuovo presidente. Alla guida dell’Unitre per il prossimo triennio sarà la signora Luisa Carrera, già tesoriere dell’associazione e consigliere nei precedenti mandati.

Raggiunta telefonicamente, la presidente ha dichiarato di essere rimasta lei stessa sorpresa per questo risultato, che premia, tra le altre cose, la sua assidua presenza presso la sede. Luisa Carrera ha aggiunto che in un primo momento è stata incerta se accettare o meno la carica, ma che alla fine ha prevalso il senso del dovere nei confronti dell’elettorato ed in uguale misura la stima che il resto dei consiglieri le ha tributato, senza eccezioni.

La Presidente, nel ringraziare il lungo operato del suo predecessore Umberta Bolognesi, si è detta fiduciosa di operare nel prossimo triennio in assoluta serenità, certa della fattiva collaborazione che si saprà instaurare con i colleghi del direttivo.

Sabato 13 maggio alle 15 nella sala consiliare di Palazzo Doria a Loano è in programma la cerimonia di chiusura dell'anno accademico 2022/2023 di Unitre Loano. Dopo il saluto delle autorità e del presidente uscente Umberta Bolognesi si terrà la consegna dei sigilli accademici ai docenti. A seguire il concerto di flauto e pianoforte del duo composto da Gianni Gollo e Paola Arecco, che eseguiranno musiche di Handel, Massenet, Morricone, Piazzolla e Rota.

L'evento è gratuito e aperto a tutti.