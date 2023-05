Da Beethoven ai Queen, dalle voci al pianoforte: Finale festeggia il Maestro Alberto Luppi Musso

Ha soffiato sulle sue 49 candeline insieme al suo amato pubblico finalese il Maestro Alberto Luppi Musso, che lo scorso 7 maggio all'auditorium "Don Franco Destefanis" di Finalborgo è andato in scena insieme ai suoi allievi in una serata, come sempre, dal grande coinvolgimento col concerto "Buon Compleanno Maestro".

Nell'aprire l'appuntamento, la presentatrice Ilaria Rebaudo del Centro Giovani Finale e Roberta Zunino del bistrot sociale "Nonunodimeno", presente nel complesso di Santa Caterina, hanno dato spazio ai concetti di inclusività nell'arte e nella musica che hanno portato alla nascita del "Coro dei Luppini".

La corale si è quindi esibita, diretta dalla Maestra Eliana Rogai, nell'esecuzione di tre brani, dopodiché spazio alla carrellata di "Luppini" al pianoforte con un repertorio sempre molto variegato, nei generi e nei compositori passando da brani di propria scrittura ai nomi più conosciuti della musica classica fino ai Queen.

Il tributo alla rock band inglese è stato eseguito dal Maestro Luppi Musso con l'accompagnamento di Sandro Ferrea (percussioni e chitarra) e le voci di Eliana Rogai, Alice Ghione, Corinna Parodi Brondo, Vittoria Oderra, Giulia Zontino, Anna Francini, Myriam Joyce e Lucrezia Ferrara.

A stupire ed emozionare il numeroso pubblico dell'auditorium, oltre all'ormai noto talento che sta portando a numeri importanti sulle più note e frequentate piattaforme musicali alcuni elementi seguiti dal maestro, anche la simpatia dei "Luppini".