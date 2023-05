Albenga, camper in piazza Bolla. Vannucci: "Il codice della strada non impedisce la sosta se avviene regolarmente"

L’assessore comunale di Albenga Mauro Vannucci, con delega alla polizia locale, replica al consigliere Roberto Tomatis su piazza Bolla: “Siamo ovviamente a conoscenza della presenza di camper".

"Il consigliere Roberto Tomatis, però, forse ignora che il codice della strada non impedisce la sosta ai camper se questa avviene regolarmente. I comportamenti sanzionabili sono ad esempio se vengono messi a terra tavolini e tende, oppure l'abbandono di rifiuti o l'occupazione di più stalli".

"Avevamo anche pensato a posizionare un portale per impedire l’accesso nella piazza ai camper, ma questa misura sarebbe stata illegittima. Il codice della strada, così come precisato anni fa anche da un intervento della prefettura, non prevede infatti distinzioni tra autovetture e camper e non è possibile pertanto creare una discriminazione in tal senso. Gli unici comportamenti, sanzionabili, come detto, sono quindi quelli sopracitati rispetto ai quali sono già iniziati nelle scorse settimane i controlli da parte della polizia locale".

"Gli accertamenti continueranno ed anzi si intensificheranno nelle prossime settimane e per tutta la stagione estiva in particolare nei fine settimana e ponendo attenzione anche ad alcuni aspetti che stanno particolarmente a cuore alla nostra Amministrazione come quello del corretto smaltimento dei rifiuti dei camper", conclude Vannucci.