Regione, il vice presidente Piana al "Monaco Economic Board": "Occasione per promuovere le nostre eccellenze"

Ci sarà il Vice Presidente con delega all’Agricoltura e al Marketing Territoriale con il Capo di Gabinetto in rappresentanza della Regione Liguria per la tavola rotonda di domani, giovedì 11 maggio, a Montecarlo intitolata “Monaco Economic Board (M.E.B)”.

Vi parteciperanno, tra gli altri, l’Ambasciatore d’Italia nel Principato Giulio Alaimo, Guillaume Rose, il Segretario generale del M.E.B., assistito dal suo vicario, Justin Highman e il Presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria Enrico Lupi.



“Un evento di networking per proporre progetti concreti– spiega il Vice Presidente della Regione Liguria – e per continuare a sviluppare le sinergie che fanno crescere il territorio. Sarà occasione di promuovere le nostre eccellenze e di stringere accordi per incrementare la visibilità e la conoscenza delle tipicità liguri e dei prodotti agroalimentari, in attesa di bissare il successo dell’ultima partecipazione al Salone Monte-Carlo Gastronomie con altri eventi”.