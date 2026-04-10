Cairo, Avs incalza la Regione sul caso delle ceneri nel capannone Ecocem e chiede che si costituisca parte civile

Avs alza la pressione sul caso Ecocem e chiede alla Regione Liguria di costituirsi parte civile nel procedimento giudiziario legato al caso dello allo stoccaggio di ceneri nel capannone di Bragno, a Cairo Montenotte. A chiederlo, attraverso un’interrogazione in Consiglio regionale, sono i consiglieri di Alleanza Verdi e Sinistra, che puntano il dito su una vicenda definita “grave” sotto il profilo ambientale e della sicurezza.

Al centro del caso c’è il deposito, accertato nel 2022 dal Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri, di circa 27.100 metri cubi di rifiuti all’interno del capannone, una quantità sei volte superiore rispetto ai 4.500 autorizzati. Una situazione che aveva portato la Provincia di Savona a diffidare la società Ecocem a rimuovere l’eccedenza, operazione mai completata anche a causa del sequestro preventivo dell’area, terminato solo nel marzo 2025.

"Nonostante le sollecitazioni della Provincia di Savona ad ottemperare alla diffida- spiegano i consiglieri Jan Casella e Selena Candia - Ecocem S.r.l non ha adempiuto alle prescrizioni impartite e che, con atto dirigenziale, ha deciso di revocare i provvedimenti autorizzativi rilasciati a tale ditta e di procedere all’escussione della fideiussione di 479.765 euro, rilasciata il 27 gennaio 2020".

Intanto, sul fronte giudiziario, il procedimento ha fatto un passo avanti: il Tribunale di Genova ha fissato l’udienza preliminare nei confronti degli amministratori della Ecocem, chiamati a rispondere di accuse pesanti come traffico illecito di rifiuti e gestione non autorizzata. Tra le parti offese figurano, oltre al Ministero dell’Ambiente, anche Regione Liguria, Provincia di Savona e Comune di Cairo Montenotte.

Il Comune di Cairo ha già deciso di costituirsi parte civile, mentre resta da chiarire la posizione della Regione. “È fondamentale che anche la Regione Liguria faccia la sua parte in sede giudiziaria”, spiegano Casella e Candia nell'interrogazione in cui chiedono una presa di posizione chiara.

Oltre alla costituzione in giudizio, Avs chiede anche di avviare verifiche puntuali sul rispetto dei parametri ambientali e sulla sicurezza dell’area.