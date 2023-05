A Spotorno arrivano i Supereroi: il 13 e 14 maggio viaggio nella loro storia, arte, cultura, valori morali e civici

Prenderà il via sabato 13 e domenica 14 maggio alla sala Palace, dove si svolgeranno molti degli appuntamenti previsti che avranno sede anche presso la Casa del Turismo, la prima edizione del festival "Supereroi a Spotorno".

Un evento che intende presentare al pubblico la figura poliedrica del “Supereroe” approfondendo diverse discipline quali storia, educazione civica, educazione artistica, letteratura, storia dell’arte e valori morali.

Il "Supereroe" infatti è un personaggio di fumetti, narrativa, cartoni animati o film che si caratterizza per le sue doti di coraggio e nobiltà e che generalmente ha abilità straordinarie, dette superpoteri, rispetto a quelle degli esseri umani normali oltre a possedere un nome e un costume pittoresco.

"Perché siamo così attirati dai supereroi? Una possibile risposta la troviamo nella loro morale. È risaputo, ormai, i supereroi sono tornati di moda. Basta pensare al gran numero di film dedicati alle loro avventure. Dai classici Superman e Batman, a film che portano sul grande schermo per la prima volta supereroi come Aquaman oppure che uniscono più supereroi, come The Avengers" spiegano Max Magnone e Gian Luca Giudice, i due amministratori del Comune di Spotorno ideatori di questo festival.

"I supereroi trascorrono parte del loro tempo combattendo contro mostri, alieni, disastri naturali, criminali e supercriminali - proseguono - Le storie che hanno per protagonisti i supereroi sono diventate un vero e proprio sottogenere all'interno del mondo del fumetto, a partire dalle riviste a fumetti statunitensi, per estendere la loro popolarità al mondo del cinema, della televisione, della narrativa e dei videogiochi".

Spotorno avrà quindi l’onore di ospitare veri luminari del genere: disegnatori di fama internazionale, critici del fumetto e del cinema.

Oltre alla proiezione dei film citati, partecipano infatti al festival relatori di taratura nazionale come Alessandro di Nocera, critico e luminare del fumetto, collaboratore della redazione campana de “la Repubblica” e docente di Materie letterarie e Storia dell’Arte. Vi sarà poi Matteo Pollone, docente dell’Università del Piemonte Orientale, esperto di cinema, fotografia e televisione.

Diverse le attività per i bambini con Roberto Giannotti, disegnatore di fumetti, giornalista ed architetto-designer che curerà un laboratorio per ragazzi dai 6 ai 12 anni, accompagnato dal cosplayer dell’Uomo Ragno. Infine Fabrizio Fiorentino, disegnatore di Superbì per GG Studio, Marvel, DC Comics e docente alla Scuola internazionale di Comics di Napoli, che curerà un paio di workshop rivolto sia ai ragazzi (dai 12 anni in su) che agli adulti.

Tutte le iniziative contenute nella programmazione del festival sono ad accesso gratuito fino ad esaurimento posti. Per i laboratori e workshop è neessaria la prenotazione al numero 347.2292495.