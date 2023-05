Truffa online con dati rubati: tradito dal flusso di denaro, colpevole individuato dai Carabinieri di Altare

Truffa online con dati rubati: individuato l’autore dai Carabinieri di Altare

Un annuncio particolarmente interessante e conseguente acquisto vantaggiosoi, con successivo pagamento e la sparizione dei soldi e del venditore. Per coprire le sue tracce, il truffatore ha tirato nelle indagini una terza parte, un ignaro cinquantenne incensuratoUn’altra vicenda uguale a molte altre, quella denunciata a gennaio scorso alla Stazione Carabinieri di Altare, che vede al centro il Marketplace di Facebook: un annuncio particolarmente interessante e conseguente acquisto vantaggioso, in questo caso per un palmare satellitare e tre collari collegati, con successivo pagamento e la sparizione dei soldi e del venditore. Solo che, in questo caso, per coprire le sue tracce, il truffatore ha tirato nelle indagini una terza parte, un ignaro cinquantenne incensurato.

A cadere nella trappola online un uomo della Val Bormida, attirato dal buon prezzo di articoli tanto specialistici: quei cinquecentocinquanta euro sembravano una cifra più che ragionevole, ma non così stracciata da apparire come un palese raggiro, che è il modus operandi dei truffatori professionisti.

Dopo la denuncia, le indagini hanno condotto i Carabinieri di Altare all’intestatario della scheda telefonica utilizzata per i contatti con il compratore. L’intestatario della sim card, però, non aveva idea di ciò che era accaduto, infatti, i successivi accertamenti hanno portato a concludere che i suoi dati fossero stati carpiti e usati in maniera fraudolenta per attivare quell’utenza dedicata solo a imbrogliare con lo stesso schema ricorrente.

L’autore del reato, però, è stato tradito dal flusso di denaro, convogliato in un conto corrente dell’area campana, che ha portato i Carabinieri a segnalare alla locale Autorità Giudiziaria un ventinovenne di Pomigliano D’Arco (Napoli) che, a giudicare dai precedenti di Polizia, parrebbe aver deciso d’intraprendere la “professione” di truffatore.

Per la vittima della truffa, nonostante l’individuazione del presunto colpevole, non sarà semplice riottenere il maltolto, se non al termine di un procedimento penale che, va ricordato, in casi come questo si potrebbe avviare ad archiviazione nell’ipotesi in cui la parte offesa non si presenti fisicamente in udienza.

Prendendo spunto dalla vicenda, i Carabinieri ricordano che “la tutela dei propri dati e documenti personali è oggigiorno quanto mai importante, per evitare che gli stessi siano sfruttati da malviventi in circostanze che potrebbero comportare conseguenze alquanto spiacevoli”. Rammentano inoltre che “non è mai il caso d’inviare denaro a sconosciuti sulla fiducia, a maggior ragione in relazione ad annunci online che appaiano particolarmente vantaggiosi o, come in questo caso, anche troppo buoni affari”.

Il procedimento è attualmente nella fase preliminare ed i provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità dell’indagato, non essendo stata assunta alcuna decisione definitiva da parte dall’Autorità Giudiziaria.