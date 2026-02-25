Incidente sulla Sp 12: non ce l’ha fatta la donna travolta da una 500 Abarth

Tragico epilogo per Franca Alessandri, 76 anni, originaria di Pareto e residente in provincia di Savona. La donna, travolta lo scorso settembre da una Fiat 500 Abarth lungo la Sp 12 tra Altare e Ferrania, all'ingresso del parco dell'Adelasia, è deceduta dopo oltre tre mesi di coma farmacologico. Il pubblico ministero Elisa Milocco ha disposto l’autopsia.

Le indagini, inizialmente aperte per lesioni gravi, sono state aggiornate: il reato ipotizzato è ora quello di gara clandestina con esito mortale.

Fin dai primi rilievi, gli investigatori sospettavano un raduno non autorizzato di auto ad alta velocità. Il conducente, un quarantenne lombardo, aveva perso il controllo in curva, travolgendo la donna e terminando la corsa ribaltato in una scarpata. L’uomo, con il volto insanguinato, era stato soccorso sul posto.

Alcuni testimoni avevano confermato la presenza di più di una decina di auto sportive che sfrecciavano insieme, suggerendo un evento organizzato. In un primo momento si era ipotizzato un rally, ma l’ipotesi è stata poi esclusa, poiché richiede chiusure stradali e autorizzazioni ufficiali.

Subito dopo l’incidente, le altre vetture coinvolte erano state individuate e fermate dai carabinieri nei pressi di Ferrania.