Cronaca | 25 febbraio 2026, 08:21

Addio a Oreste Arnello, il partigiano "Leoncino" aveva 100 anni

Nato il 16 gennaio 1926, ha ricevuto l’ultimo saluto dai suoi cari nella sua abitazione, in forma privata

Nella foto la festa per i 100 anni di Oreste Arnello

Si è spento all’età di 100 anni Oreste Arnello, noto nella Resistenza con il nome di battaglia Leoncino, partigiano della Brigata Savona, sezione Fumagalli.

Nato a Rocchetta Cairo il 16 gennaio 1926, aveva recentemente celebrato il traguardo del secolo di vita insieme ai familiari, alla sezione locale dell’ANPI e al sindaco di Cairo Montenotte, Paolo Lambertini, in un clima di serenità e festa.

Leoncino è stato salutato in forma privata dai suoi cari nella propria abitazione, lasciando un ricordo indelebile nella comunità. Durante la Seconda Guerra Mondiale, ha combattuto attivamente nella Resistenza, iniziando come staffetta e poi come combattente, e ha contribuito alla fondazione della Brigata Savona, sezione Fumagalli.

Ha lasciato anche preziose testimonianze scritte della sua esperienza: autore di libri sulla Resistenza, ha dedicato parte della sua vita alla diffusione della memoria storica. Professionista e appassionato lettore, ha lavorato come tecnico nella fabbrica Ferrania 3B e si è sempre distinto per il suo impegno verso gli altri, pronto ad aiutare chiunque ne avesse bisogno.

