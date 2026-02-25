Addio a Oreste Arnello, il partigiano "Leoncino" aveva 100 anni

Si è spento all’età di 100 anni Oreste Arnello, noto nella Resistenza con il nome di battaglia Leoncino, partigiano della Brigata Savona, sezione Fumagalli.

Nato a Rocchetta Cairo il 16 gennaio 1926, aveva recentemente celebrato il traguardo del secolo di vita insieme ai familiari, alla sezione locale dell’ANPI e al sindaco di Cairo Montenotte, Paolo Lambertini, in un clima di serenità e festa.

Leoncino è stato salutato in forma privata dai suoi cari nella propria abitazione, lasciando un ricordo indelebile nella comunità. Durante la Seconda Guerra Mondiale, ha combattuto attivamente nella Resistenza, iniziando come staffetta e poi come combattente, e ha contribuito alla fondazione della Brigata Savona, sezione Fumagalli.

Ha lasciato anche preziose testimonianze scritte della sua esperienza: autore di libri sulla Resistenza, ha dedicato parte della sua vita alla diffusione della memoria storica. Professionista e appassionato lettore, ha lavorato come tecnico nella fabbrica Ferrania 3B e si è sempre distinto per il suo impegno verso gli altri, pronto ad aiutare chiunque ne avesse bisogno.