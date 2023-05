Formazione d'eccellenza in Otorinolaringoiatria: si chiude il Corso Pratico di Anatomia Chirurgica a Savona

L'obiettivo principale del corso, della durata di una settimana, è stato quello di far acquisire ai partecipanti una profonda conoscenza dei principi di tecnica chirurgica, fondamentale per affrontare malattie degenerative e infiammatorie dell'orecchio, spesso causa di grave sordità.

Da sottolineare che l'Associazione Studium ORL F. Cocchini organizza questi corsi dal lontano 1985, anno in cui proprio a Savona venne inaugurato il primo corso, grazie agli sforzi del compianto Dottor Franco Cocchini, ex Primario dell’ORL di Savona. Con i suoi tre livelli formativi, il corso di chirurgia otologica è uno dei più longevi d'Italia, avendo formato oltre 600 otorinolaringoiatri nel corso degli anni. Un risultato che rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di coloro che desiderano specializzarsi nella chirurgia dell'orecchio.

Le attrezzature di ultima generazione, di proprietà dello Studium F. Cocchini, hanno permesso un'esperienza pratica e personalizzata per ogni corsista, consentendo la simulazione di interventi chirurgici sia in microscopia che in endoscopia. In particolare, la chirurgia endoscopica dell'orecchio, novità recentemente introdotta nei Corsi F. Cocchini, rappresenta un nuovo approccio chirurgico, già implementato presso la Struttura Complessa di Otorinolaringoiatria di Savona, che garantisce una minore invasività e un miglior decorso postoperatorio per il paziente.