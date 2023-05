Ceriale 2023, Luigi Giordano il più votato: la possibile composizione del Consiglio comunale

Ha vinto la sua corsa con 1.166 preferenze il nuovo sindaco di Ceriale, Marinella Fasano, con la lista Ceriale Ceriale. Poco distante, nei numeri, la lista CerialSì, che appoggiava la candidatura di Antonello Mazzone, con 935 voti e con un stacco netto sulla lista Noi per Ceriale – Nervo Sindaco, che ha ottenuto in totale 695 preferenze.

Record di preferenze personali, ancora una volta, per Luigi Giordano, che avuto la fiducia di 470 elettori, quasi la metà dei voti registrati per la sua lista di appartenenza.

Queste le preferenze espresse dai cittadini cerialesi per quanto riguarda la squadra di Marinella Fasano: Giordano 470, De Stefano 272, Gaglioti 161, Calcagno 123, Viglizzo 96, Ligustro 88, Vignone 66 e Raineri 46. Non eletti: Stefani 44, Gatti 34, De Francesco 26 e Calì 17.

In totale, in Consiglio comunale, siedono 12 consiglieri, oltre al sindaco, di cui 8 di maggioranza e 4 di minoranza. Per l’opposizione, entrano in consiglio con Antonello Mazzone, anche Fabrizio Dani, e con Piercarlo Nervo anche Eugenio Maineri.