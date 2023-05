Massucco è il nuovo presidente della Società Savonese di Storia patria

Cambio di testimone alla guida della Società Savonese di Storia Patria. Dopo tre mandati Furio Ciciliot ha rassegnato le dimissioni da presidente e gli è subentrato Rinaldo Massucco.

Le dimissioni di Ciciliot, date per motivi personali, erano state preannunciate all'assemblea ordinaria dello scorso aprile dallo stesso Ciciliot per consentire ai soci e al consiglio di organizzare le elezioni del nuovo presidente.

«Ringrazio chi mi ha aiutato, con cui ho passato tante ore serene e piacevoli negli oltre venti anni di presidenza o vicepresidenza, troppo spazio occorrerebbe per nominare tutte le persone che ho in mente o nel cuore e non mi perdonerei mai averne dimenticato qualcuna».

Con il rinnovo delle cariche è stato eletto alla presidenza Rinaldo Massucco, studioso di storia savonese, da tempo nella Società Savonese di Storia Patria e componente della Consulta Savonese per il Priamar che era stata creata anni fa come organismo consultivo per le decisioni relative al Priamar.

Le altre all'interno della Società Savonese di Storia Patria sono sono: Fulvio Parodi vicepresidente e segretario, Marcello Penner tesoriere, coadiuvato da Eleonora Ponteprino. Bibliotecari: Giorgio Gottardi (direttore della biblioteca), Ivo Antipodo, Walter Ferro e Roberto Pastorino. Consiglieri: Furio Ciciliot, Lia Ciciliot, Maura Fortunati, Franco Rebagliati, Alessio Rògano, Magda Tassinari e Carlo Varaldo.