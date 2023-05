Altare, caso ex Savam. La consigliera Scotti: "Chiesto incontro urgente al sindaco per avere aggiornamenti"

Il caso ex Savam, con il paese diviso in due dallo scorso settembre, continua ad alimentare la bagarre politica (e non) ad Altare. Dopo la manifestazione organizzata lo scorso venerdì, la consigliera comunale indipendente Rita Scotti rilancia.

"Il motivo dei miei frequenti comunicati è che tengo molto alla massima trasparenza e all'informazione. Gli elettori devono sapere cosa fanno i loro rappresentati", commenta la Scotti.

"Vista la totale assenza del gruppo di maggioranza, ad esclusione del consigliere Roberto Oddera, alla manifestazione tenutasi in piazza Vittorio Veneto, angolo via XXV Aprile, organizzata in qualità di consigliera comunale, a seguito del perdurare della chiusura di via XXV Aprile e via Cesio, ho chiesto con somma urgenza un incontro con il sindaco e la giunta comunale".

"L'obiettivo? Ricevere aggiornamenti circa i tavoli tecnici che si sono tenuti in Prefettura - conclude la Scotti - Tavoli tecnici di cui si conosce l'esistenza solo tramite i comunicati rilasciati dal primo cittadino, ma di cui non sono mai state date informazioni chiare circa gli argomenti trattati e i target da raggiungere".