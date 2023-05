Cengio, Vaccarezza incontra il sindaco rieletto Dotta: "Uomo deciso con le idee ben chiare, ha saputo guadagnare la fiducia dei cittadini"

Tappa valbormidese per il consigliere regionale Angelo Vaccarezza: "Questa mattina ho fatto visita al neo rieletto sindaco di Cengio Francesco Dotta, che mi ha accolto con Lorenza Rinaldi, record di preferenze della lista".

"Oltre a portargli le mie congratulazioni, ho avuto modo di confrontarmi con lui sui progetti futuri per il paese: fra le sue priorità l'abbassamento della diga sul fiume Bormida, il rilancio delle aree produttive ex Acna, e il progetto di riutilizzo delle scuole Colombardo come Palazzo di città".

"Conosco Francesco da molto tempo: è un uomo deciso, con le idee ben chiare e determinato nel portarle a termine. Nei cinque anni appena trascorsi ha saputo, proprio grazie a queste sue caratteristiche, guadagnare la fiducia dei cengesi, che non hanno mancato di dimostrarglielo. Cengio ha saputo scegliere, ne sono felice", conclude Vaccarezza.