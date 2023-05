L'Istituto Alberghiero Giancardi di Alassio in trasferta a Darfo Boario Terme (BS)

Lunedì 22 maggio una cena di gala chiuderà l’ottava edizione del Concorso Gastronomico «Un Fiore nel Piatto» di Darfo Boario Terme (BS).

Proprio da Alassio arriverà una brigata di studenti dell’Istituto Alberghiero, accompagnati dalla professoressa Katiuscia Giuria e che presenteranno il Raviolo aperto di coniglio alla ligure, begonia, polvere di olive taggiasche, fiori di timo e rosmarino.

Il piatto eseguito da Lorenzo Calamella, Fabio Vignone, Francesco Bogliolo, Giacomo Primiceri è stato presentato al contest, che è stato inserito nell’ultima edizione del Festival Nazionale della cucina con I fiori, ideato e diretto dal giornalista Claudio Porchia.

Ecco il menu della serata di gala del 22 maggio e che sarà composto dai quattro piatti vincitori del contest "Un fiore nel piatto":

“Finocchio gratinato alla mandorla e caviale di begonia” del ristorante Bella Iseo.

“Tortelloni di Silter, Silene e segale” del ristorante Aglio e Oglio di Rogno.

“Luccio all'olio e fiori di boraggine” del ristorante Tentazioni di Costa Volpino.

“Fiori rosa, fiori di pesco” del ristorante Bella Iseo.

Il presidente della giuria ha attribuito il premio “Coup de Coeur” al piatto “Non si butta via niente”del ristorante Bistrò Domenighini al Landò di Boario Terme.

La giuria del cocnorso era formata dallo Chef Fulvio Vailati Canta, Docente della Scuola di cucina ALMA (Presidente). Gina Rosalinda De Nicola, Ricercatore di ruolo presso il CREA, Claudio Porchia , Giornalista e Critico enogastronomico. Alessandro Caccia Vice, presidente dell’Associazione Italiana Sommelier. Simone Massenza, Critico Enogastronomico. Antonio Bravi, Fiduciario Condotta Slow Food Oglio Franciacorta Lago d'Iseo. Inoltre per l'ISS Olivelli Putelli sono stati presenti la Vice Preside Lucrezia Castellani e il Prof. Ivan Dossi.

Il Concorso ha l’obiettivo di dimostrare come la grande varietà di fiori ed erbe spontanee della Valle Camonica, dichiarata la zona con la più alta Biodiversità d'Europa, possa diventare la componente di una cucina originakle e innovativa. E che guarda con attenzione alla sostenibilità ed alla salute dei consumatori nel rispetto delle tradizioni e dell’ambiente.

Il concorso “Un Fiore nel Piatto”, ideato nel 2014 da Loretta Tabarini per l’Associazione APS PromAzioni360, è giunto quest'anno all’ottava edizione. Il concorso si svolge con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale di Darfo Boario Terme, e della Comunità Montana di Valle Camonica. Può vantare il prestigioso gemellaggio con il “Festival Nazionale della Cucina con i Fiori”. Un evento promosso dall’Associazione Ristoranti della Tavolozza e dal Comune di Alassio (SV).

"I 20 finalisti si sono affrontati per la vittoria, 5 per ogni portata: antipasti, primi, secondi e dolci. Il livello dei piatti - commenta Loretta Tabarini - è risultato moolto alto. Ora siamo al lavoro per la cena di Gala, ma stiamo già pensando alla prossima edizione. L'obiettivo è quello di crescere ancora e di far conoscere la nostra gastronomia fuori dal territorio di riferimento. Il gemellaggio con il Festival della Cucina con i fiori di Alassio è molto importante per noi e va proprio in questa direzione".