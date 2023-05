Rialto, affidati i lavori di ripristino di via Berea: intervento da circa 84mila euro

Sono stati affidati i lavori di ripristino della funzionalità della viabilità comunale denominata via Berea a Rialto, tramite la sistemazione geo-idrogeologica del dissesto franoso in atto, in prossimità dell'omonimo nucleo abitativo, alla ditta Marenco Costruzioni Srl.

Gli interventi, dell'importo complessivo di € 83mila 790 euro, sono stati finanziati tramite un contributo assegnato con decreto ministeriale del 20 gennaio 2023 attribuito ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche oltre agli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l'anno 2023.