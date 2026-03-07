Successo a Finale Ligure per il 6° Campionato Italiano dei Vigili del Fuoco Trail "Memorial Ermano Fossati"

Domenica 1 Marzo, Finale Ligure ha ospitato il 6° Campionato Italiano dei Vigili del Fuoco Trail, intitolato al "Memorial Ermano Fossati", inserito all’interno della ormai consolidata gara Trail del Marchesato.

Il Campionato Italiano VVF si è svolto sulla distanza di 16 km, con un dislivello positivo di 1000 metri, mettendo alla prova la resistenza e la preparazione atletica dei partecipanti. Alla competizione hanno preso parte 37 Comandi dei Vigili del Fuoco provenienti da tutta Italia, per un totale di 120 atleti.

La gara, prima del calendario del Campionato Italiano VVF Podismo, ha visto il Comando di Belluno conquistare il primo posto con 52 punti. Al secondo posto si è classificato il Comando di Cuneo con 47 punti, mentre al terzo posto si sono piazzati a pari merito i Comandi di Savona e Verbania, entrambi con 26 punti.

L’evento ha confermato ancora una volta la passione e la dedizione dei Vigili del Fuoco italiani, unendo sport, competizione e spirito di squadra in una cornice spettacolare come quella delle colline di Finale Ligure.