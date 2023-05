Udc, nell'ultima direzione provinciale modificato l'organigramma della segreteria: nuovo vice Marco Giancarlo

Dopo il buon successo alle ultime elezioni amministrative dove, l’Udc (Unione di Centro) ha ottenuto, con i suoi iscritti e simpatizzanti, larghi consensi nelle liste civiche che hanno sostenuto i candidati sindaci, il segretario provinciale Roberto Pizzorno, nell’ultima riunione della direzione provinciale, convocata per l’analisi del voto e soprattutto anche in vista dei prossimi appuntamenti del 2024 dove, oltre alle Elezioni Europee, si dovranno rinnovare ben 43 amministrazioni comunali e, se dovesse passare la nuova legge, in programma anche le elezioni Provinciali,ha provveduto a stilare il nuovo organigramma della segreteria provinciale Udc di Savona.

Vice segretario sarà Marco Giancarlo, il quale sarà anche il coordinatore cittadino e responsabile del tesseramento, mentre Vittorio Piccardo sarà l’amministrativo.

Emanuela Peluffo, che fa parte del Coordinamento Nazionale delle Pari Opportunità, sarà il responsabile organizzativo. Responsabile per le politiche del lavoro sarà Ugo De Crescenzo, il dottor Antonio Costanzo e la dottoressa Ramona Minetti saranno i responsabili del settore sanità, Antonio Musuraca avrà il dipartimento Sport e Turismo, mentre Maria Cristina Boeri, neo consigliere comunale ad Alassio sarà responsabile provinciale delle attività culturali.

Nominati anche i responsabili comunali. Cosimo Luppino si occuperà di Albenga e Valli Ingaune, Maria Cristina Boeri coordinatore cittadino di Alassio e Garlenda. Mauro Corriga è stato nominato responsabile per i comuni di Noli, Spotorno e Vezzi Portio, mentre Antonio Musuraca si occuperà dei comuni di Pietra Ligure, Borghetto e Loano.

Manuela Ratto sarà il responsabile dei comuni della Valle dell’Erro (Mioglia-Pontinvrea- Giusvalla- Sassello-Urbe), mentre Giorgio Siri, assessore del comune di Celle Ligure coordinerà i comuni di Varazze e Celle. Caterina Pera insieme a Bruna Barberis sarà la referente per la Val Bormida.

Afferma il segretario Pizzorno: “Una grande squadra fatta da uomini e donne di buona volontà che hanno tanta voglia di lavorare per il bene comune. Nei giorni scorsi ho avuto contatti con alcuni consiglieri comunali ed assessori del nostro territorio che in passato hanno avuto incarichi nell’Udc, e che sono pronti a tornare a dare il proprio contributo per il nostro partito. Ho incontrato anche amici che si sono candidati in passato alle elezioni comunali e Regionali e sono pronti anch’essi a tornare e collaborare fattivamente per il nostro progetto politico. Si apre per l’Udc una stagione nuova, che ci porterà verso le prossime amministrative e le Europee, e non dobbiamo essere impreparati. Entro fine anno organizzeremo due importanti Convegni, ad Albenga sulla Sanità ed a Savona sul lavoro, temi che sono a cuore del nostro elettorato”.

Intanto prosegue la campagna tesseramento curata dal responsabile provinciale Marco Giancarlo.