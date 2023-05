Celle, scatta la rimozione della sabbia nel torrente Ghiare: sarà utilizzata per il ripascimento

Soo scattati nella giornata di ieri gli interventi per liberare la foce del torrente Ghiare a Celle Ligure.

La ruspa è infatti al lavoro per rimuoverla e poi utilizzarla per effettuare il ripascimento della spiaggia del centro cellese.

A lanciare l'allarme nei giorni scorsi era stato il consigliere di minoranza Jacopo Abate.

"In passato c’è sempre stata molta attenzione affinché la foce fosse il più possibile sgombra. Come tutti sappiamo il Rio Ghiare in occasione di forti piogge è un corso d’acqua che può raggiungere livelli importanti in poco tempo,non scaricando a mare il rischio è che il livello delle acque salga e buona parte del paese si allaghi. Credo che l’amministrazione debba intervenire immediatamente senza perdere altro tempo" ha detto Abate.

La Regione Liguria aveva destinato al Comune per il ripascimento la somma di 27mila 603 euro.