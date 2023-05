Varazze saluta Giovanna "Pina" Tassera, dopo 12 anni lascia il Santuario di Santa Caterina per la meritata pensione

Dopo 12 anni di custodia alla Chiesa Santuario della "S.S. Trinità" di Varazze (meglio conosciuta come di Santa Caterina), Giovanna Tassera, "Pina" per gli amici, lascia il fedele incarico per ritornare alla città natale di Borgosesia, in seno alla famiglia, per una meritata pensione, lasciando un dolce e sereno ricordo in tutti coloro che ne hanno apprezzato la gentilezza, unita a alla fermezza con cui ha svolto il proprio servizio.

Una simpatica manifestazione di affetto le è stata riservata, prima della sua partenza, dai fedeli che assistono alla santa messa domenicale nella Chiesa dedicata alla Santa senese, con foto ricordo davanti all'altare nello scrosciare dei battimani da parte dei fedeli.

Dopo tanti anni, "Pina" porterà nel cuore il ricordo del culto della Patrona di Varazze, della processione votiva che ogni 30 aprile si snoda lungo le vie della città, preceduta dalla novena celebrata nella "sua" chiesa di S. Caterina, e di tante altre belle pagine vissute in simbiosi con l'ambiente religioso varazzino. A sostituirla nell'incarico, Claudia, una giovane e impegnata ragazza, che certamente farà onore alla sua eredità.