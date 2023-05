Formazione Oss, Natale (Pd): "Apertura della Giunta a introdurre assistenti sociali ed educatori nei corsi professionalizzanti"

“ La giunta si è mostrata favorevole alla nostra richiesta di introdurre nella direzione del percorso formativo degli Operatori Socio Sanitari, per l’acquisizione della qualifica professionale, oltre chi è in possesso di Lauree afferenti alla professioni sanitarie, anche coloro in possesso di una Laurea da educatore professionale, socio-pedagogica e assistente sociale. La figura dell’Oss, diventata ormai indispensabile nel sistema socio-sanitario, oltre a dover avere le indispensabili e fondamentali competenze sanitarie, per il ruolo di assistenza che svolgono, è necessario che sviluppino conoscenze anche a livello sociale e socio-sanitario ".

"L’assessore Gratarola ha aperto a questa possibilità, ma ha detto di essere in attesa che venga definito a livello nazionale il profilo dell’Oss. Ma alla mia richiesta di procedere autonomamente come Giunta regionale nel caso in cui i tempi del Ministero della salute fossero troppo lunghi, ha risposto positivamente. Soddisfatto della disponibilità dell’assessore, vigileremo che quanto promesso venga mantenuto affinché nella direzione dei corsi finalizzati alla formazione degli Oss vengano inseriti anche chi è in possesso di una Laurea di educatore professionale, socio-pedagogico e assistente sociale. Per garantire un pieno coinvolgimento di tutte le figure necessarie ad una completa formazione sia nei campi sanitari che socio-sanitari” ha concluso il consigliere dem.