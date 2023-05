Savona, lo scorso 20 maggio in Provincia le premiazioni del concorso “Ascoltami ti racconto una storia”

Lo scorso 20 maggio, presso la sala Caduti di Nassiriya del palazzo della Provincia di Savona, si è tenuta la cerimonia di premiazione del concorso “Ascoltami ti racconto una storia”; tale concorso è organizzato dall’Unione Italian Ciechi e Ipovedenti sezione territoriale di Savona e quest’anno è stato dedicato alla memoria di Marino Tambuscio, venuto a mancare nel maggio 2022.

"Marino ha svolto numerose battaglie per la nostra associazione sia a livello locale, ma soprattutto a livello regionale e anche nazionale, si è sempre battuto per i diritti delle persone con disabilità visiva anche e soprattutto per quanto riguarda la loro integrazione scolastica -spiegano Francesca Auxilia e Federico Melloni a nome dell'UICI di Savona - Durante l’apertura della cerimonia inoltre è stato ricordato anche il caro amico Arturo Vivaldi, attuale presidente UICI Liguria, venuto a mancare improvvisamente lo scorso 15 maggio 2023: tanti erano i progetti e le battaglie che Arturo stava portando avanti, figure come lui e Marino avrebbero avuto ancora tanto da dare alla nostra associazione, senza dubbio faremo tutti quanti buon uso dei loro insegnamenti".

La premiazione si è svolta in un clima di festa, erano presenti alcune autorità locali, insegnanti e ovviamente tutti i bambini e i ragazzi vincitori del concorso accompagnati dalle loro famiglie; sono stati premiati i primi tre classificati per le scuole elementari, i primi tre per le scuole medie inferiori e i primi tre per le scuole medie superiori. Il concorso prevede la realizzazione di un audio-racconto della durata massima di 4 minuti di ascolto, in cui devono essere presenti tre parole chiave che ogni anno vengono scelte dalla giuria e quest’anno erano: dialogo, mare e speranza.

Durante la cerimonia sono stati chiamati uno ad uno i vincitori, è stato consegnato loro il premio con anche una medaglia simbolica e, parte più emozionante, è stato fatto ascoltare l’audioracconto vincitore: tante le risate e tante le emozioni.

"Quando l’Unione incontra la scuola è sempre un magico incontro - concludono Auxilia e Melloni - Ora aspettiamo di conoscere i nomi dei vincitori a livello regionale e speriamo che i vincitori della nostra fase territoriale possano ricevere un altro premio".