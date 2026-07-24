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Attualità | 24 luglio 2026, 14:15

TPL Linea, previsti lavori di ammodernamento dei parcheggi di Via Piave, Torre Porto e Priamar

Gli interventi di sostituzione e aggiornamento degli impianti saranno effettuati da lunedì 27 a venerdì 31 luglio

TPL Linea, previsti lavori di ammodernamento dei parcheggi di Via Piave, Torre Porto e Priamar

Nell'ambito del programma di ammodernamento delle infrastrutture dedicate alla sosta da lunedì 27 a venerdì 31 luglio saranno effettuati interventi di sostituzione e aggiornamento degli impianti nei parcheggi Priamar, in Via Piave e Torre Porto. 

Le attività comporteranno alcune temporanee modifiche alla fruibilità delle aree di sosta. 

In particolare, durante le operazioni di manutenzione i parcheggi Priamar e Torre Porto potranno essere chiusi al pubblico, mentre il parcheggio Via Piave resterà operativo, pur con possibili limitazioni o rallentamenti nell'ingresso e nell’uscita. 

"Per informare tempestivamente i clienti sono stati posizionati presso tutte le strutture interessate appositi avvisi con le indicazioni utili - spiegano da Tpl Linea - L'azienda si scusa per gli eventuali disagi e ringrazia i clienti per la collaborazione e la comprensione, confidando che gli interventi consentiranno di offrire un servizio ancora più moderno ed efficiente".

Comunicato Stampa

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