Savona, il Consiglio dei Ministri nomina il nuovo Prefetto: arriva dalla Prefettura di Sassari Grazia La Fauci

Nel Consiglio dei Ministri di ieri, su proposta del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, è stata annunciata la nomina del nuovo Prefetto di Savona che prenderà il posto di Carlo De Rogatis andato in pensione dallo scorso 1 aprile.

Dopo il periodo di reggenza della vice Prefetto vicaria Alessandra Lazzari, dalla Prefettura di Sassari arriverà la dottoressa Grazia La Fauci.

Nata a Messina nel 1961, laureata in Giurisprudenza e abilitata all’esercizio di professione di avvocato, nel corso della sua esperienza professionale ha avuto modo di occuparsi di Ordine e sicurezza pubblica, tutela della legalità territoriale, immigrazione.

Dal 1995 era stata nominata vice-capo di gabinetto della Prefettura de La Spezia, occupandosi in particolare di protezione civile e dal 2003, in seguito era giunta la nomina a capo di gabinetto sempre nell'Ufficio del Governo spezzino. Dal 2006 al 2007 era stata dirigente dell’area 2° elettorale e raccordo con gli enti locali nella Prefettura di Lucca e dal 2008 al 2015 e dal 2017 al 2018 era tornata a La Spezia come dirigente dell’area 2° elettorale e raccordo enti locali. Dal 2015 al 2017 fu dirigente reggente dell'area 3°- applicazione del sistema sanzionatorio amministrativo affari legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio dell’amministrazione. Dal 2015 al 2019 è stata dirigente dell’area 1° ordine e sicurezza pubblica sempre della Prefettura de La Spezia.

Dal maggio 2019 poi ha svolto il ruolo capo di gabinetto della Prefettura di Genova.

Dal dicembre 2021 ha iniziato a ricoprire le funzioni di Vicario del Prefetto nella Prefettura di Firenze e a partire da gennaio 2023 era tornata in Liguria per ricoprire il ruolo di ​​Vicario del Prefetto nella Prefettura di Genova per poi arrivare all'ultimo incarico in Sardegna.

E' stata inoltre commissario straordinario nel comune di Lerici nel 2015 e dal 2017 al 2018 subcommissario straordinario del comune di Pietrasanta in provincia di Lucca.

Grazia De Fauci sarà quindi la terza Prefetto donna dopo Nicoletta Frediani in carica dal gennaio 2005 al dicembre 2009 e Gerardina Basilicata dal gennaio 2012 al giugno 2015.



