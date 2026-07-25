FdI Savona, Filippo Marino Noberasco è il nuovo coordinatore provinciale

Fratelli d'Italia riparte da Filippo Marino Noberasco. È lui il nuovo coordinatore provinciale del partito, eletto al termine di un congresso che ha visto gli iscritti chiamati a scegliere tra due candidature. Un confronto interno che, pur non sfociando in una sintesi unitaria e con qualche schermaglia, si è svolto con l'obiettivo comune di rafforzare il partito in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Al seggio di Savona Filippo Marino Noberasco ha ottenuto 217 voti e Cristian De vecchi 96.

"È stato un congresso purtroppo non unitario, ma non per questo bisogna pensare che all'interno del partito ci siano dei problemi – ha dichiarato Filippo Marino Noberasco a Savonanews in apertura del Congresso –. C'è stato un confronto dedicato e corretto tra due parti. Da oggi lavoreremo esclusivamente nell'unità, perché siamo vicini a scadenze importanti, a partire dal Comune capoluogo, una partita che, visto il malgoverno di questa amministrazione, ritengo aperta".

Per Noberasco il primo obiettivo sarà consolidare l'organizzazione del partito sul territorio, rafforzandone la presenza e il radicamento.

Il nuovo coordinatore ricorda anche la crescita di Fratelli d'Italia negli ultimi anni, passata "dal 5% a quasi il 30%", sottolineando come una fase di assestamento sia fisiologica. Allo stesso tempo, però, ha messo in guardia dal rischio di aprire indiscriminatamente le porte del partito achi vuole solo salire su un treno "che va più veloce".

Tra le priorità indicate dal neo coordinatore c'è anche il coinvolgimento di nuove energie. E fondamentale sarà anche il rapporto con il resto del centrodestra.