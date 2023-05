Borghetto, lavori terminati: l'ufficio postale è tornato operativo

Questa mattina, 24 maggio, ha riaperto al pubblico l’ufficio postale di Borghetto Santo Spirito. Sono terminati infatti i lavori di ristrutturazione della sede di via Trilussa finalizzati ad accogliere, non appena saranno operativi, tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7 mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

A livello strutturale, nell’ufficio è stata creata una nuova postazione relazionale ribassata, per un maggior comfort della clientela. Inoltre è stata realizzata una nuova pavimentazione con mappa tattile a terra e posta una nuova fascia gialla sopra il bancone con luci a led dimmerabili.

L’ufficio postale di Borghetto Santo Spirito è uno dei 17 uffici postali della provincia di Savona in cui è possibile prenotare il proprio turno allo sportello da PC, tablet e smartphone, risparmiando tempo e evitando le attese.

Soprattutto nei giorni caratterizzati da una maggiore affluenza come ad esempio quelli di pagamento delle pensioni o di particolari scadenze fiscali, Poste Italiane offre ai cittadini la possibilità di prenotarsi da remoto, dal sito www.poste.it o dalle APP “Ufficio Postale”, “BancoPosta” e “PostePay”.

Dopo aver individuato l’ufficio postale di interesse, sarà sufficiente cliccare sul tasto “prenota”, e scegliere uno tra i servizi disponibili, ad esempio: “Bollettini”, “Posta e Pacchi”, “Carta PostePay, Energia e Telefonia”, “Assicurazioni RC Auto”, “SPID” e “Tutte le altre operazioni”.

Si potrà quindi decidere se prenotare l’appuntamento per un momento successivo, selezionando data e fascia oraria disponibili oppure se recarsi immediatamente in ufficio postale. Tale scelta è facilitata anche dalla rilevazione del numero di clienti in attesa disponibile sul display dell’APP.

Rimane ancora possibile prenotare il proprio turno allo sportello tramite WhatsApp. Richiedere il biglietto elettronico con questa modalità è molto semplice: basterà memorizzare sul proprio smartphone il numero 3715003715 e seguire le indicazioni utili a completare la prenotazione.

L’ufficio postale di Borghetto Santo Spirito è a disposizione dei cittadini con il consueto orario, da lunedì a venerdì dalle 8.20 alle 13.35, il sabato fino alle 12.35.