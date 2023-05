Passeggiata di ponente a Loano, affondo della minoranza: "Ci vorrà ancora molto tempo prima di vederla finita"

"Si era detto fine mese di maggio si apre? Forse non abbiamo specificato l’anno! Forza che l’opera prima dell’Amministrazione Lettieri sta pian pian pian pian pian piano arrivando a qualche conclusione! Spiace loanesi…"

Con queste parole pubblicate su Facebook, corredate da alcune foto che mostrano il cantiere della passeggiata a mare loanese di ponente, il gruppo di minoranza Nuova Grande Loano si affida all'ironia per sottolineare il ritardo dei lavori dell'opera in questione.

"Siamo preoccupati perché a quanto pare è a rischio una nuova stagione balneare - aggiunge la capogruppo Luana Isella - non capiamo questa lentezza dei lavori e ad occhio si capisce che ci vorrà ancora molto tempo prima di vederla finita. Per l’opera che è, per i tempi in cui si sta realizzando il rapporto costi- benefici è già saltato".