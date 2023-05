Urbanistica, Candia (Lista Sansa): “Savona esempio virtuoso, si può cambiare volto alla città se c’è volontà politica

“Togliere auto e parcheggi per dare spazio alle persone con colori, nuovi arredi e nuovo verde è possibile, se c'è la volontà politica di farlo, come dimostra oggi Savona”. Questo il commento della consigliera regionale della Lista Sansa, Selena Candia, sulla fine dei lavori di urbanistica tattica di via Ratti, nel centro di Savona.

“Con interventi di questo genere si rivoluziona il modo di usare le strade delle nostre città, che improvvisamente diventano luoghi piacevoli ed accessibili grazie a piccoli investimenti pubblici per le panchine il verde pubblico – sottolinea Candia -. Inoltre, questo progetto ha il merito di essere stato costruito insieme 'dal basso', con un lavoro di collaborazione con le scuole della zona e con la scuola Edile”.

“La Giunta di centrosinistra del sindaco Russo – aggiunge Candia - ha dimostrato la differenza sostanziale tra un progetto costruito con i cittadini come questo e i progetti che invece spesso vengono calati dall'alto senza coinvolgere le persone”.

“Interventi di urbanistica tattica come questo di Savona non sono solo belli e utili, ma anche possibili – conclude la consigliera regionale –. Se a Genova non abbiamo progetti analoghi è solo perché manca la volontà politica da parte del sindaco Bucci di rivedere parti della città insieme ai cittadini per costruire nuovi spazi vivibili a misura delle persone”.