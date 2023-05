Lutto nazionale, l'Italia piange le vittime dell’alluvione in Emilia-Romagna: bandiere del palazzo della Regione a mezz'asta

Bandiere a mezz'asta sul palazzo di Regione Liguria oggi, mercoledì 24 maggio, in occasione della giornata di lutto nazionale per le vittime dell'alluvione in Emilia-Romagna proclamata dal Consiglio dei Ministri.



“Un gesto di solidarietà e sentita partecipazione al dolore che ha colpito la popolazione romagnola nei giorni scorsi – commenta il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - Noi liguri purtroppo sappiamo bene cosa significhi far fronte a eventi drammatici di questo tipo. La nostra Regione si è attivata fin da subito per portare un aiuto concreto sul posto e rimane a disposizione per supportare in tutti i modi possibili l’Emilia Romagna in questo momento così difficile”.