Meteo weekend, belle giornate ma domenica più instabile

Una temporanea area di alta pressione presente sull'Europa centrale ci consente di avere giornate più stabili e simil-estive, ma l'instabilità farà di nuovo capolino a partire da sabato pomeriggio, per cui avremo rovesci e temporali nella giornata di domenica.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Oggi venerdì 26 maggio

Cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche possibile isolato rovescio su Alpi Marittime e Appennino sul levante ligure.

Temperature massime in rialzo con valori compresi tra 25 e 27 °C, con punte localmente fino 28/29 °C. Venti assenti o deboli a regime di brezza e direzione variabile.

Sabato 27 maggio

Inizialmente cielo sereno o poco nuvoloso, con nuvolosità in aumento dal pomeriggio, dapprima sui rilievi alpini e poi in estensione alle pianure. Rovesci o temporali sempre dapprima sulle Alpi, in estensione in serata alle zone di pianura occidentali.

Temperatue minime comprese tra 15 e 19 °C, massime stazionarie o in lieve calo a causa della copertura nuvolosa. Venti generalmente deboli orientali o nordorientali, possibili forti raffiche durante i temporali in serata.

Domenica 28 maggio

In nottata ancora rovesci e temporali soprattutto sulle aree di pianura occidentali, in esaurimento in mattinata. Poi nel pomeriggio ancora rovesci e temporali soprattuto sui rilievi alpini. Temperature in lieve calo nelle massime per via di aria più fresca in arrivo da est, unita all'abbassamento dovuto alle precipitazioni del mattino. Venti ancora deboli nordorientali.

Tendenza settimana prossima

Non cambierà tanto il canovaccio a causa di una persistenza di condizioni di debole bassa pressione sul Mediterraneo: giornate ancora primaverili e temperature gradevoli e nella media del periodo, con instabilità locale che al pomeriggio potrà attivare rovesci o temporali specialmente sulle aree montuose.

Meteo Green

https://www.parcofluvialegessostura.it/cambiamenti-climatici/

Previsioni stagionali

http://www.datameteo.com/meteo/643-Stagionali_Giugno_2023.html

Cuneo

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo

Savona

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Savona.