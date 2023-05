Successo per “Atman, verso il respiro del mondo”: 1.000 euro per l’ecocardiografo all’ospedale di Albenga

Alla raccolta fondi per l’acquisto di un ecocardiografo per l’ospedale di Albenga si aggiungono 1000 euro, grazie al ricavato dello spettacolo “Atman, verso il respiro del mondo” diretto da Silvana Ansaldo, andato in scena lo scorso mercoledì 24 maggio al Teatro Ambra.

“Abbiamo pensato di lasciare libera l’offerta, senza fissare un minimo, per consentire a chiunque di poter fare anche una piccola donazione e poter godere comunque del nostro spettacolo teatrale”, spiega la regista ingauna Ansaldo, che ha organizzato la pièce con la compagnia teatrale “Quelli del mercoledì”, in seno all’associazione culturale Governo Ombra presieduta da Luigi Scola.

Un grande successo registrato per "Atman, verso il respiro del mondo”, una storia, ispirata alla famosa opera di Hermann Hesse, Siddharta, rappresentata con prevalenza musicale, in modo visionario e con splendide immagini che scorrono facendo anche da scenografia.

Attraverso un viaggio nell'India metafisica, centrale è la ricerca di sé stessi, esplorando gli intricati sentieri della spiritualità e dell'introspezione.

"Siddharta è un insegnamento per la vita, soprattutto oggi che la trascuriamo. Tutto tende alla meditazione, alla riflessone, alla ricerca di sé stessi scegliendo di vivere tutte le esperienze che gli offre la vita - spiegano dalla compagnia teatrale -. Ma la vetta poetica è da ricercare soprattutto nelle parole dedicate che 'sotto le fronde ricurve d'alberi giganteschi, parla con la sua voce millenaria compendio di tutte le voci del mondo a chi lo sappia intendere e ascoltare'”.

Musiche e proiezioni di Luciano Manasia. Testi delle parti cantate di Fabio Pistone. Momenti recitati scritti da Giacomo Campana e Silvana Ansaldo alla regia dello spettacolo. La parte danzata e i momenti coreografici sono creati e rappresentati da una straordinaria Jessica Poli, professionista che prende spesso parte agli spettacoli della compagnia. Attori coinvolti: Fausto Icardo, Giacomo Campana, Loredana Icardo, Cinzia Ciocca, Laura Gabbarini, Gabriella Usanna, Jessica Calbucci, Lorenzo Siffredi. Gentili comparse: Amedeo Viola e Roberto Gríseri.

All’ingresso del teatro, è stata allestita anche una piccola ma significativa mostra di opere realizzate dall'artista di respiro nazionale Gino Pisanello, “il pittore del velluto”, nonno della ballerina Jessica Poli, venuto a mancare circa un anno fa.

La compagnia “Quelli del mercoledì” nasce nel 2003 col progetto "Teatro Messaggio", che tuttora continua con lavori di ricerca per esprimere al meglio la realtà e la creatività, e porta avanti progetti che comprendono la partecipazione di artisti professionisti che aggiungono valore alle rappresentazioni.

Il ricavato dell’esibizione andrà quindi sul conto corrente aperto per l’ecocardiografo, che verrà acquistato dalla Croce Bianca e rimarrà di sua proprietà, ma verrà dato in comodato d’uso gratuito all’ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga.

Prosegue la raccolta fondi per dotare il reparto di cardiologia dell'Ospedale di Albenga di un ecocardiografo. L'iniziativa è nata per rispondere a una esigenza manifestata dal Primario del reparto dottor Shahram Moshiri e dai suoi collaboratori: “Un ecocardiografo dedicato espressamente all'Ospedale Santa Maria di Misericordia eviterebbe trasferimenti e viaggi non sempre rapidi e agevoli dal comprensorio albenganese all'ospedale di Pietra Ligure e consentirebbe di ridurre in modo importante i tempi di attesa per un esame spesso urgente ed essenziale”.

Gerolamo Calleri, consigliere comunale di minoranza, e Riccardo Tomatis, sindaco di Albenga, si sono fatti portavoce di questa richiesta, a dimostrazione che, quando c'è la volontà, di fronte al bene pubblico, è possibile e giusto accantonare le divergenze politiche.

Per chi desidera contribuire, è stato aperto un conto apposito (n. 008541) presso il Banco BPM di Albenga (ex Banca popolare di Novara) in viale Martiri della Libertà. Il conto è denominato “Un ecocardiografo per l’ospedale di Albenga”, Iban IT97 U 05034 49251 000000008541.