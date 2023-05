Finale, mercoledì 31 maggio l'ultimo saluto all'avvocato Ferrari Barusso: camera ardente in Municipio

Finale Ligure darà domani, mercoledì 31 maggio, l'ultimo saluto all'avvocato Giovanni Ferrari Barusso, scomparso improvvisamente all'età di 62 anni.

L'addio all'ex consigliere comunale divenuto poi vicesindaco per due mandati, ricoprendo il suo ruolo "con passione e serietà", come ricordano il sindaco Ugo Frascherelli e la presidente del Consiglio Comunale finalese, Delia Venerucci, avverrà in due vesti.

Una civile, alle ore 12, presso la sala consiliare del Municipio di via Pertica, dove sarà inoltre allestita la camera ardente aperta dalle 8 del mattino; dopodiché le esequie religiose che si terranno alle ore 15.30 nella Basilica di San Giovanni Battista in Finalmarina.