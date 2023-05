Albenga, confermata la spiaggia libera attrezzata per i cani

Sono in fase di ultimazione, infatti, le procedure di gara per l'assegnazione della spiaggia libera attrezzata dedicata ad accogliere anche i nostri amici a 4 zampe.

Il comune di Albenga, come previsto dalla legge, ha dovuto mettere a gara l’assegnazione della gestione della spiaggia per l’anno 2023. La procedura a evidenza pubblica prevede la possibilità, per tutti i soggetti in possesso dei requisiti, di presentare la propria offerta.

Le offerte sono state comparate e la gestione della spiaggia per un anno (2023) sarà assegnata ai vincitori a seguito dell’espletamento delle dovute verifiche. La spiaggia libera attrezzata dedicata all’accoglienza degli animali domestici con i propri padroni, sarà operativa entro il prossimo 15 giugno.