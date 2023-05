Albenga, imbarcazione oltre il limite di velocità e senza documenti sanzionata dalla Guardia Costiera

Nell’ambito della manifestazione sportiva denominata “Dritti all’isola” svoltasi il decorso 28 maggio nelle acque antistanti il Comune di Albenga (evento autorizzato dal Comune di Albenga, svoltosi in un ambiente di totale sicurezza in una zona interdetta alla navigazione dall’ordinanza emanata dal Capo del Circondario Marittimo di Loano/Albenga) è stato disposto inoltre l’intervento di assistenza e di polizia marittima del Battello Guardia Costiera “Bravo 38” dell’Ufficio Locale Marittimo di Alassio.

Quest’ultimo, in sinergia con le moto d’acqua della Polizia di Stato PS 1404 – PS 1406 anch’esse presenti per assicurare e garantire la catena di sicurezza che delimitava l’area di gara, ha intercettato alle 11:00 un’imbarcazione da diporto di circa 21 metri che in planata percorreva il tratto di costa entro il quale la velocità consentita è di 10 nodi dirigendo verso il campo di gara interdetto alla navigazione. Immediatamente il Battello Guardia Costiera e le due moto d’acqua hanno intercettato l’unità disponendo di allontanarsi dalla zona e successivamente hanno effettuato un controllo ai documenti di bordo.

All’unità è stato elevato processo verbale in violazione all’Ordinanza del Capo del Compartimento Marittimo di Savona n. 95/2020 che all’art. 6 vieta a tutte le unità di superare la velocità di 10 nodi entro 1000 metri dalla costa ed è stato inoltre elevato un processo verbale per la mancanza di documenti a bordo per un totale di 589,00 euro. L’attività volta alla tutela della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare prosegue incensante anche in previsione dell’inizio dell’operazione “Mare Sicuro 2023”.