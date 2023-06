Savona, controlli della Polizia di Stato: 30 persone identificate, un giovane denunciato per possesso di droga

Ieri pomeriggio la Polizia di Stato ha realizzato un servizio straordinario di controllo del territorio che ha visto impegnati, oltre i poliziotti delle Volanti, personale della Polizia Amministrativa e del Reparto Prevenzione Crimine “Liguria” di Genova. L'attività rientra nell'ottica della costante attenzione alla prevenzione dei reati, voluta dal Questore di Savona.

Come di consueto, questi servizi, che si affiancano alla quotidiana attività di controllo del territorio, si sono focalizzati in varie zone della città, tra cui, piazza del Popolo, la zona dei Giardini di piazzale delle Nazioni, via delle Trincee, e la Darsena. Una trentina le persone identificate. Una sala giochi è stata sanzionata per aver violato l'orario di accensione delle slot machines.

In esito all'intensificazione dell’attività di controllo del territorio, specialmente nelle zone di maggiore aggregazione, i poliziotti hanno denunciato un giovane che è stato trovato, in via delle Trincee, in possesso di sostanze stupefacenti.